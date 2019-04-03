Дополнительно выделят 36 млрд рублей на цифровизацию городов России

В проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на цифровизацию городов в рамках проекта "Умный город" предусмотрено до 15% от федеральных средств, выделенных на развитие инфраструктуры, пишут "Известия".

В частности предлагается ввести инструменты налогового стимулирования и гранты для разработчиков передовых технологий.

По словам экспертов, масштабы поддержки будут зависеть от нового руководителя после ухода основного куратора проекта, бывшего замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 млрд рублей. По данным издания, с учетом рекомендаций ведомства по включению "цифровых" мероприятий в региональные и муниципальные программы к этой сумме может добавиться еще 35,8 миллиарда рублей.

По оценке члена рабочей группы по запуску проекта "Умный город" при Минстрое Евгения Корнеева, при рациональном расходовании это вполне существенная сумма.