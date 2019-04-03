Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram сделанное на модном показе совместное фото с дизайнером Беллой Потемкиной, которое вызвало среди подписчиков неоднозначную реакцию, сообщает Пятый канал.
Собчак стала почетным гостем дизайнера Потемкиной на показе ее новой коллекции одежды в Москве. Она опубликовала совместное фото и поблагодарила за яркое и праздничное шоу.
"Русская мода в действии. Спасибо, Белла, за буйство красок и яркое праздничное шоу!" – написала Собчак.
Подписчики неоднозначно восприняли модный наряд: "Ксения как всегда порадовала нас своим нелепым нарядом", "Такой безвкусицы от вас точно не ожидала увидеть. Платье ужасное, какое-то сложное, а еще это колье, которое не в тему", "Снимите это ужасное платье, да и очки заодно", "В соседнем селе дискотека?", "Есть вещи, на которые смотришь и понимаешь, сколько бы они ни стоили, но в жизни их не надену!", "Ну это же днище капитальное", "Ксения, у вас безупречный вкус, на мой взгляд, и вдруг такое...", "В поля бы урожай кукурузы собирать в нем", "Сельский вариант".
Комментарии
ля колхозан
да нормальное платье
Обсуждение чужих нарядов это и есть колхоз. Все подписанные на чужой инстаграм - ущербные люди, ещё чего-то вякают. Живите своей жизнью, колхозники!
говорить все другим -вы и есть колхозники - это хуже чем быть колхозником
вот! и до амител дошла волна...
открываешь новости в хроме и понеслось (через сабж о политике и конце света):
Собчак сказала такое, одела фигню, напилась до ***ачки...
Волочкова разделась перед, села на шпагат в, соблазнила...
Лукашенко - так вообще отвратительный лгун и вообще собрался бежать...
Малахов трусливый предатель, безнравственно всё показывает на втором канале...
и ещё несколько особ которых целенаправленно травят редакторы новостей Хрома... теперь и эти туда же.
в России всегда было наоборот - кого больше всех травят...