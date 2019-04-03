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Бюджет нацпроектов в социальной сфере на 2019 год использован почти на 22%

, ИА "Амител"
"Мы мониторим ситуацию, следим за тем, как работают субъекты РФ", - отметила Голикова
Исполнение бюджета на 29 марта составляет 180 млрд рублей / Фото: twitter.com

Исполнение бюджета на 29 марта составляет 180 млрд рублей / Фото: twitter.com

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на встрече с фракцией "Единая Россия" заявила, что бюджет четырех нацпроектов в социальной сфере на 2019 год уже использован почти на 22%, пишет "Парламентская газета".

"Исполнение на 29 марта составляет 180 млрд рублей — это 21,9%. По "Демографии" — 19,2%, по "Здравоохранению" — 44,1%, по "Образованию" — 2,5% и по "Науке" — 19,7%", — сказала Голикова. 

Она отметила, что на сегодняшний день по всем указанным нацпроектам "с точки зрения регионов" заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, в том числе по субсидиям.

"Мы мониторим ситуацию, следим за тем, как работают субъекты РФ по реализации тех соглашений, которые сегодня заключены", — сказала Голикова.

В качестве не самого положительного примера она привела ситуацию с закупкой мобильных медицинских комплексов в Псковской области: "Контракт отыгран 1 марта, а заключен 29 марта. То есть практически месяц ушел на заключение контракта".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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