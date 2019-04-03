В Алтайском государственном педагогическом университете создан студенческий отряд волонтеров, который в летний период будет помогать жителям города Барнаула перейти на цифровой формат телевидения. В состав отряда вошли 60 студентов института физико-математического образования.

В 2019 году по всей России прекратит вещание аналоговое телевидение. Процесс развертывания сетей нового, цифрового, поколения идет уже несколько лет. Теперь же страна полностью перейдет на цифровой формат. Министерство связи РФ утвердило даты отключения аналогового телевещания. Алтайский край перейдет на цифровое телевидение в июне 2019 года.



При переходе на новый формат телевизионного вещания населению региона может понадобиться помощь специалистов. В первую очередь это касается людей старшего поколения. Для подключения и настройки оборудования для приема каналов цифрового эфирного телевидения Министерство связи Алтайского края формирует студенческий отряд волонтеров для оказания адресной помощи жителям города Барнаула. В период перехода на цифровое ТВ к ним придут волонтеры и помогут подключить и настроить приставку.

Предварительно все волонтеры пройдут обучение. Занятия проведут специалисты Алтайского краевого радиовещательного передающего центра. По итогам обучения студенты-волонтеры получат удостоверения, дающие им право оказывать данный вид помощи. Списки адресов будут формироваться заранее по предварительным заявкам от населения.