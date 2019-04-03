Среда, 3 Апрель, 11:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,32
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения

, ИА "Амител"
Волонтеры будут помогать барнаульцам подключать и настраивать телевизионные приставки

В Алтайском государственном педагогическом университете создан студенческий отряд волонтеров, который в летний период будет помогать жителям города Барнаула перейти на цифровой формат телевидения. В состав отряда вошли 60 студентов института физико-математического образования.

В 2019 году по всей России прекратит вещание аналоговое телевидение. Процесс развертывания сетей нового, цифрового, поколения идет уже несколько лет. Теперь же страна полностью перейдет на цифровой формат. Министерство связи РФ утвердило даты отключения аналогового телевещания. Алтайский край перейдет на цифровое телевидение в июне 2019 года.

При переходе на новый формат телевизионного вещания населению региона может понадобиться помощь специалистов. В первую очередь это касается людей старшего поколения. Для подключения и настройки оборудования для приема каналов цифрового эфирного телевидения Министерство связи Алтайского края формирует студенческий отряд волонтеров для оказания адресной помощи жителям города Барнаула. В период перехода на цифровое ТВ к ним придут волонтеры и помогут подключить и настроить приставку.

Предварительно все волонтеры пройдут обучение. Занятия проведут специалисты Алтайского краевого радиовещательного передающего центра. По итогам обучения студенты-волонтеры получат удостоверения, дающие им право оказывать данный вид помощи. Списки адресов будут формироваться заранее по предварительным заявкам от населения.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

3.04.2019 10:44
гiсть

рискую показаться занудным, но на фото всего 27 людей, где остальные 33 люда?

0  0
3.04.2019 10:56
Веня Ерофеев

Боюсь показаться занудным, но на фото цветы и трава. Где их взяли и куда дели грязищу

0  0
3.04.2019 11:01
гость

Адресная помощь в выдаче приставок была бы куда более полезней помощи в настройке. Вы их выдайте, а как настроить, второй вопрос. Не будет приставок нечего будет и настраивать

0  0
3.04.2019 11:09
- гость -

тут анонимное собрание зануд?
за кем буду?

0  0
3.04.2019 11:16
гiсть

для пенсионеров важно внимание и готовое решение
техника в руках дикаря - груда металла
Веня Ерофеев, вот-вот, сплошные ляпы)

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:13
Жириновский предложил премировать россиянок за беременность при помощи ЭКО 0
11:01
Лестница подземного перехода на площади Октября в Барнауле начала разрушаться 0
10:47
Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае 7
10:32
60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения 5
10:24
Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена 6
10:15
На Павловском ДОКе выпущена первая плита МДФ 5
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 6
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 1
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 0
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 6
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 1
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 6
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 1
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 8
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 1
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 17
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 3
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 8
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 10
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 5
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 8
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0
23:54
Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала 3
23:22
Экс-губернатор Белых попросил об отсрочке для выплаты 48 млн рублей штрафа 2
23:14
Генпрокуратура опровергла давление на СМИ из-за публикации фото с "госсимволом" 5
22:38
Алтайского бизнесмена за махинации с налогами отправили работать два года 2
22:01
Медведев в Перми примерил умные часы российского производства 7
21:51
Пьяные ДТП со смертельным исходом могут приравнять к умышленным убийствам 22
21:33
Смягчение муниципальных фильтров на выборах рассмотрит Госдума 2
21:26
Уголовное дело возбуждено после взрыва в военной академии Можайского 0
20:54
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро не признали свою вину 0
20:29
Роскомнадзор начал профилактику по закону об оскорблении власти 8
19:54
Алена Водонаева ушла от супруга и живет отдельно уже два месяца 5
19:44
Матвиенко поручила запретить микрокредиты под залог жилья 0
19:08
Коротко о главном: новый прокурор, долги по зарплате и "АлтайФест"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 апреля
18:51
Мантуров предрек России лидерство в гонке беспилотников 1
18:32
Взрыв произошел в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге 0
18:14
Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием 5
17:52
Депутата в Алтайском крае обвиняют в незаконной охоте на лося 4
17:31
Александр Руднев назначен прокурором Алтайского края указом Владимира Путина 6
17:23
Население Земли достигнет 9,7 млрд к 2050 году 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.