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Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Автомобиль Suzuki столкнулся с большегрузом Scania
Авария случилась в Тальменском районе на трассе Р-256 / Фото: vk.com/incident22

Авария случилась в Тальменском районе на трассе Р-256 / Фото: vk.com/incident22

Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 2 апреля около 20:25 на 162-м километре автодороги Р-256.

Согласно предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Suzuki со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, под управлением мужчины 1965 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, двое пассажиров, женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение", – уточняют в полиции.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.04.2019 10:50
- гость -

Куда летят...

0  0
3.04.2019 10:57
гость

С детьми зачем?

0  0
3.04.2019 11:01
- гость -

Деток жаль

0  0
3.04.2019 11:01
Борис

автодорога Р-256 в Тальменском районе это не трасса, а козья тропа..

0  0
3.04.2019 11:04
- гость -

Меня одного раздражает когда пишут что не справился с управлением и выехал на встречьку? Какое не справился? Когда осознанно все идут на обгон, не оценив ситуацию или переоценив возможности свои и своего авто.

0  0
3.04.2019 11:06
- гость -

А нельзя было кредит Белоруссии, например, использовать на нормальную дорогу без встречки...

0  0
3.04.2019 11:14
- гость -

Какое не справился?
---
если так написано (если это формулировка ГИБДД), скорее всего было скользко или обочину зацепил

0  0
3.04.2019 11:35
гость

На нормальную дорогу без встречки лучше использовать средства от налога на роскошь

0  0
3.04.2019 11:36
Злобная бабка

Бетонные разделители? Это слишком дорого

0  0
3.04.2019 11:38
- гость -

3.04.2019 11:04
- гость -
в протокол нельзя писать "при*урок, забычив зенки, пёр по встречке".

0  0
3.04.2019 11:41
- гость -

Злобная бабка, вообще-то железные они

0  0
3.04.2019 11:42
- гость -


3.04.2019 11:36
Злобная бабка
на двухполоске? у вас через 3 км езды за медленной фурой нервишки сдадут и вы пойдете на обгон по обочине

0  0
3.04.2019 11:45
- гость -


3.04.2019 11:14
- гость -
Если было скользко, требуется соблюдать осторожность, тем более в темное время! Водитель должен понимать и оценивать всю ситуацию.

0  0
3.04.2019 11:47
- гость -

Нет денег на расширение Р-256, забудьте.
Надо срочно строить дорогу на Абакан.

0  0
3.04.2019 11:53
- гость -

Если было скользко, требуется соблюдать осторожность, тем более в темное время
---
да это понятно все
может рано еще с зимы на лето переобувать автомобиль

0  0
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