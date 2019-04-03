Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 2 апреля около 20:25 на 162-м километре автодороги Р-256.

Согласно предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Suzuki со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, под управлением мужчины 1965 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, двое пассажиров, женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение", – уточняют в полиции.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.