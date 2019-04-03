Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария случилась 2 апреля около 20:25 на 162-м километре автодороги Р-256.
Согласно предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Suzuki со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, под управлением мужчины 1965 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, двое пассажиров, женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение", – уточняют в полиции.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.
Комментарии
Куда летят...
С детьми зачем?
Деток жаль
автодорога Р-256 в Тальменском районе это не трасса, а козья тропа..
Меня одного раздражает когда пишут что не справился с управлением и выехал на встречьку? Какое не справился? Когда осознанно все идут на обгон, не оценив ситуацию или переоценив возможности свои и своего авто.
А нельзя было кредит Белоруссии, например, использовать на нормальную дорогу без встречки...
Какое не справился?
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если так написано (если это формулировка ГИБДД), скорее всего было скользко или обочину зацепил
На нормальную дорогу без встречки лучше использовать средства от налога на роскошь
Бетонные разделители? Это слишком дорого
3.04.2019 11:04
- гость -
в протокол нельзя писать "при*урок, забычив зенки, пёр по встречке".
Злобная бабка, вообще-то железные они
3.04.2019 11:36
Злобная бабка
на двухполоске? у вас через 3 км езды за медленной фурой нервишки сдадут и вы пойдете на обгон по обочине
3.04.2019 11:14
- гость -
Если было скользко, требуется соблюдать осторожность, тем более в темное время! Водитель должен понимать и оценивать всю ситуацию.
Нет денег на расширение Р-256, забудьте.
Надо срочно строить дорогу на Абакан.
Если было скользко, требуется соблюдать осторожность, тем более в темное время
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да это понятно все
может рано еще с зимы на лето переобувать автомобиль