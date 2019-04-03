Лестница подземного перехода на площади октября, ведущая на аллею по проспекту Ленина в центре Барнаула, переживает не лучшие времена.
Так сегодня выглядит эта конструкция, из которой вываливаются некоторые элементы.
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Лестница подземного перехода на площади октября, ведущая на аллею по проспекту Ленина в центре Барнаула, переживает не лучшие времена.
Так сегодня выглядит эта конструкция, из которой вываливаются некоторые элементы.
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