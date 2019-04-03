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Дорогу на Алтае отремонтируют после проверки прокуратуры и жалоб жителей

, ИА "Амител"
Построенную на половину трассу приведут в порядок в 2019 году

Фото: www.welt.de

Построенный на половину участок дороги в Романовском районе Алтайского края обещают привести в нормативное состояние в 2019 году после проверки прокуратуры и жалоб местных жителей, сообщает региональный ОНФ со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что начатый в прошлом году ремонт разрушенных участков дороги, соединяющей поселок Майский с селом Романово, будет завершен в предстоящем дорожно-строительном сезоне.

Жители поселка Майского впервые обратились в ОНФ по поводу разбитой дороги в мае 2017 года. На отдельных участках колейность достигала 20 см в глубину. Из-за грязи и просадки покрытия для проезда оставалась доступна лишь одна накатанная полоса. На площадке регионального отделения состоялось обсуждение проблемы, по итогам которого прокуратура инициировала судебное разбирательство. В результате Романовский районный суд обязал КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" оценить техническое состояние дороги регионального значения Романово – Майский протяженностью 22 км и до 1 сентября 2018 года привести в порядок покрытие проезжей части.

Дорожники обследовали техническое состояние дороги. Требовалось восстановить верхние слои щебеночного покрытия на участке протяженностью 3,5 км. В прошлом году удалось отремонтировать только два километра, и жители поселка забеспокоились, что работы не будут завершены. От состояния дороги во многом зависит производственная деятельность СПК "Колос".

"В феврале этого года сельчане вновь попросили о помощи, поскольку исполнение судебного решения затянулось, а впереди очередная посевная. Мы обратились в Министерство транспорта Алтайского края с просьбой обратить внимание на ситуацию в Романовском районе. В ведомстве сообщили, что в прошлом году на момент выявления проблемного участка смета расходов регионального дорожного фонда была сформирована и все средства распределены, поэтому отремонтировать удалось только два километра дороги. Но в предстоящем сезоне работы по восстановлению верхних слоев покрытия на разрушенных участках завершатся. Мы оставляем эту ситуацию на контроле", – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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