5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан

Барнаульцы назвали 5 слов-образов, которые ассоциируются с городом. Это слова "город", "дом", "Обь", "пробки" и "ТЦ (торговые центры)". Исследование проводили социологи Центра прикладной урбанистики с 26 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года, в опросе приняли участие около 500 барнаульцев в возрасте 18-45 лет.
В числе популярных ответов, ассоциирующихся с Барнаулом, были еще такие слова, как "родной", "красивый", "Нагорный парк", "мост", "Речной", "центр", "завод", "деревня", нищета" и другие.
"Вербальный портрет города выглядит следующим образом. Наряду с положительными образами, которые относятся к природным, историческим составляющим города и к его местоположению, доминируют негативные, связанные с социальными и культурными проблемами, а также с неразвитой инфраструктурой различных сфер", – комментируют авторы исследования.
Отметим, что респондентам задавали и другие вопросы, связанные с восприятием города. Главным праздником горожане назвали День города, так как в этот день проходит много досуговых мероприятий. Празднование 9 Мая встречается наравне с локальными мероприятиями. "Характер праздников нельзя отнести преимущественно к всенародным, всероссийским, что говорит о развитой самоидентичности барнаульцев", – отмечают авторы исследования.
В числе позитивных событий, которые произошли за последние два года, горожане назвали открытие набережной Оби и обновленного Нагорного парка. Самыми негативными стали резонансные аварии и вырубка деревьев в парке "Изумрудный", а также общая ситуация вокруг этого исторического места.
Комментарии
аул. нищета. вечная стройка
кластер
СК
Крис
Микс
Гаш
Меф
точно.. кластер
3.04.2019 11:42
- гость -
вы буквы украли или у вас тариф большой?
Грязь, нищета, точечная застройка, торговые центры, прорывы им.Дугина-Томенко
Многокилометровые пробки
Грязь, пыль, песок, Дугин, пень, вырубки, БКД...
нищета, заброшенность, грязь, провинция
пыль, гнус, вонь, разруха, ветер
пробки?
вы пробок Нска не видели, не говоря уже о Москве? (как-то для скорости по незнанию из центра поехал на такси в аэропорт, ехали 5 часов, еле успел).
Барнаул - столица интернет-террористов, размещающих картинки.
пробки?
да, пробки. ибо умудриться в таком небольшом ауле организовать пробки, это постараться надо. но они смогли
Нищета, политические популисты (кпрф, лдпр), коррупция, безграмотная градостроительная политика.
Что, это уже подзабыли? Порывы на теплотрассах этой зимой? Анекдоты уже сочиняют..
"На призыв Путина "России нужен прорыв" первой откликнулась труба теплотрассы центра города Барнаул!"
"Барнаул - самый большой и самый известный аул в России".
Еще анекдот про...
"Звонит Лавров Шойгу и говорит:
- Слушай, Кожугетович, если что, то не бомби Нью Йорк у меня там дочь.
- Да я знаю, Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии. Другие наши звонили, список большой на самом деле...
-Слушай, Лавров, куда бить тогда в случае чего?
- Ммм, ну отбомбись по Барнаулу, там наших точно нет."
итого:
туркластер, "прорыв", вырубки, "терроризм", "пьяные-убийцы-на-колесах".
Барнаул известен и этим...тоже анекдот...
"Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете теста Роршаха из чернильных клякс. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей."