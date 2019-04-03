5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан

Барнаульцы назвали 5 слов-образов, которые ассоциируются с городом. Это слова "город", "дом", "Обь", "пробки" и "ТЦ (торговые центры)". Исследование проводили социологи Центра прикладной урбанистики с 26 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года, в опросе приняли участие около 500 барнаульцев в возрасте 18-45 лет.

В числе популярных ответов, ассоциирующихся с Барнаулом, были еще такие слова, как "родной", "красивый", "Нагорный парк", "мост", "Речной", "центр", "завод", "деревня", нищета" и другие.

"Вербальный портрет города выглядит следующим образом. Наряду с положительными образами, которые относятся к природным, историческим составляющим города и к его местоположению, доминируют негативные, связанные с социальными и культурными проблемами, а также с неразвитой инфраструктурой различных сфер", – комментируют авторы исследования.

Отметим, что респондентам задавали и другие вопросы, связанные с восприятием города. Главным праздником горожане назвали День города, так как в этот день проходит много досуговых мероприятий. Празднование 9 Мая встречается наравне с локальными мероприятиями. "Характер праздников нельзя отнести преимущественно к всенародным, всероссийским, что говорит о развитой самоидентичности барнаульцев", – отмечают авторы исследования.

В числе позитивных событий, которые произошли за последние два года, горожане назвали открытие набережной Оби и обновленного Нагорного парка. Самыми негативными стали резонансные аварии и вырубка деревьев в парке "Изумрудный", а также общая ситуация вокруг этого исторического места.