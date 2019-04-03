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5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан

, ИА "Амител"
Социологи говорят о развитой самоидентичности барнаульцев
У горожан есть позитивные и негативные ассоциации с городом / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

У горожан есть позитивные и негативные ассоциации с городом / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульцы назвали 5 слов-образов, которые ассоциируются с городом. Это слова "город", "дом", "Обь", "пробки" и "ТЦ (торговые центры)". Исследование проводили социологи Центра прикладной урбанистики с 26 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года, в опросе приняли участие около 500 барнаульцев в возрасте 18-45 лет.

В числе популярных ответов, ассоциирующихся с Барнаулом, были еще такие слова, как "родной", "красивый", "Нагорный парк", "мост", "Речной", "центр", "завод", "деревня", нищета" и другие.

"Вербальный портрет города выглядит следующим образом. Наряду с положительными образами, которые относятся к природным, историческим составляющим города и к его местоположению, доминируют негативные, связанные с социальными и культурными проблемами, а также с неразвитой инфраструктурой различных сфер", – комментируют авторы исследования.

Отметим, что респондентам задавали и другие вопросы, связанные с восприятием города. Главным праздником горожане назвали День города, так как в этот день проходит много досуговых мероприятий. Празднование 9 Мая встречается наравне с локальными мероприятиями. "Характер праздников нельзя отнести преимущественно к всенародным, всероссийским, что говорит о развитой самоидентичности барнаульцев", – отмечают авторы исследования.

В числе позитивных событий, которые произошли за последние два года, горожане назвали открытие набережной Оби и обновленного Нагорного парка. Самыми негативными стали резонансные аварии и вырубка деревьев в парке "Изумрудный", а также общая ситуация вокруг этого исторического места.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

3.04.2019 11:29
- гость -

аул. нищета. вечная стройка

0  0
3.04.2019 11:39
- гость -

кластер

0  0
3.04.2019 11:42
- гость -

СК
Крис
Микс
Гаш
Меф

0  0
3.04.2019 11:42
- гость -

точно.. кластер

0  0
3.04.2019 11:45
- гость -


3.04.2019 11:42
- гость -

вы буквы украли или у вас тариф большой?

0  0
3.04.2019 11:59
- гость -

Грязь, нищета, точечная застройка, торговые центры, прорывы им.Дугина-Томенко

0  0
3.04.2019 12:18
Змей

Многокилометровые пробки

0  0
3.04.2019 12:19
Чучмек

Грязь, пыль, песок, Дугин, пень, вырубки, БКД...

0  0
3.04.2019 12:22
- гость -

нищета, заброшенность, грязь, провинция

0  0
3.04.2019 12:23
- гость -

пыль, гнус, вонь, разруха, ветер

0  0
3.04.2019 12:25
- гость -

пробки?
вы пробок Нска не видели, не говоря уже о Москве? (как-то для скорости по незнанию из центра поехал на такси в аэропорт, ехали 5 часов, еле успел).

Барнаул - столица интернет-террористов, размещающих картинки.

0  0
3.04.2019 12:28
- гость -

пробки?


да, пробки. ибо умудриться в таком небольшом ауле организовать пробки, это постараться надо. но они смогли

0  0
3.04.2019 12:41
АБОРИГЕН

Нищета, политические популисты (кпрф, лдпр), коррупция, безграмотная градостроительная политика.

0  0
3.04.2019 12:47
- гость -

Что, это уже подзабыли? Порывы на теплотрассах этой зимой? Анекдоты уже сочиняют..
"На призыв Путина "России нужен прорыв" первой откликнулась труба теплотрассы центра города Барнаул!"

0  0
3.04.2019 12:49
- гость -

"Барнаул - самый большой и самый известный аул в России".

0  0
3.04.2019 12:57
- гость -

Еще анекдот про...
"Звонит Лавров Шойгу и говорит:
- Слушай, Кожугетович, если что, то не бомби Нью Йорк у меня там дочь.
- Да я знаю, Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии. Другие наши звонили, список большой на самом деле...
-Слушай, Лавров, куда бить тогда в случае чего?
- Ммм, ну отбомбись по Барнаулу, там наших точно нет."

0  0
3.04.2019 13:02
- гость -

итого:
туркластер, "прорыв", вырубки, "терроризм", "пьяные-убийцы-на-колесах".

0  0
3.04.2019 13:04
- гость -

Барнаул известен и этим...тоже анекдот...
"Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете теста Роршаха из чернильных клякс. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей."

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