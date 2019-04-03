Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, передает ТАСС.

Голикова подчеркнула, что за год численность населения уменьшилась на 99,7 тысячи человек.

Теперь, как отметила заместитель председателя правительства, необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности в 2019 году.

При этом Голикова уточнила, что число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.

В декабре 2018 года Голикова заявила, что в 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России увеличится до 78 лет. Она также уточнила, что к этому времени смертность снизится на 17%.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в России 70% смертей среди мужчин ассоциированы с потреблением алкоголя.