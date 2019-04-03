Россиянам напомнили о двух продолжительных праздниках в мае

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что в мае россиян ожидают весенние каникулы, а две рабочие недели, предшествующие отдыху, будут короткими, пишет "Российская газета".

Сначала россияне будут отдыхать пять дней в честь Дня весны и труда – с 1 по 5 мая. Соответственно, работать придется накануне только в понедельник-вторник – 29 и 30 апреля.

Потом придется трудиться еще три дня – с понедельника по среду, 6-8 мая. После вновь ожидает продолжительный отдых в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая.

Так как 30 апреля и 8 мая – это рабочие предпраздничные дни, то длиться они должны на час меньше, чем обычные (если человек трудится пятидневку по 8 часов в день).