Бомбардировщики США отработали условные ядерные удары по России

Американские бомбардировщики B-52, переброшенные на военные базы в Европе в начале весны, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию, пишет "Взгляд" со ссылкой на National Interest.

Бомбардировщики ВВС США были развернуты в Великобритании в марте для "отработки совместных действий с европейскими союзниками и противостояние глобальным проблемам". Однако, как отмечает зарубежное издание, "в заявлении ВВС не упоминается одна из других миссий B-52 — практиковать ядерные атаки на Россию".

В частности, по данным издания, 14 и 20 марта B-52 осуществили имитацию ударов по Калининградской области. Российские истребители перехватили B-52 и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались.

Уже 29 марта Москва предприняла ответные шаги: полет двух атомных бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем должен был послужить предупреждением.

Представляющий США эксперт по вопросам применения ядерного оружия Ханс Кристенсен, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что "новая холодная война вступает в свою активную фазу".

В марте B-52 несколько раз приближался к российским границам, при этом 20 марта бомбардировщик условно атаковал базу Балтфлота. 21 марта Минобороны заявило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы.