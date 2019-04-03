Москвич за пять тысяч рублей продал на "Авито" диван, в котором его отец спрятал 175 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что москвич Владимир Кузьмин обратился в полицию Москвы с просьбой найти его проданный диван. Мужчина рассказал, что решил избавиться от старой мебели своего пожилого отца, не сказав ему об этом.

Пенсионер, узнав о сделке, рассказал сыну о своем секрете. Оказывается, в нише дивана он устроил небольшой тайник, в котором хранил все свои "похоронные" – 175 тысяч рублей.

Сообщается, что Владимир первым делом позвонил покупателям и сообщил, что забыл забрать кое-что из проданного дивана, однако те ответили, что внутри ничего нет. В итоге продавец отправился в полицию.