Основатель "Озорной шишки" и его семья погибли в ДТП на Алтае

Основатель кондитерской компании "Озорная шишка", новосибирский предприниматель Денис Пчельников вместе со своей семьей – супругой и двумя малолетними дочерьми – разбился в ДТП, произошедшем во вторник, 2 апреля, в Алтайском крае. Как ранее сообщал портал Amic.ru, трагедия произошла около полдевятого вечера, на 162-м километре автодороги Р-256 в районе села Наумово Тальменского района.
По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Vitara не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania.
В результате водитель автомобиля и двое пассажиров – женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения – скончались на месте. Вторая девочка 2015 года рождения умерла по дороге в больницу.
Пчельников и его супруга Татьяна Соловенчук были сооснователями стартапа "Озорная шишка" по производству сувениров и оригинальных кондитерских изделий из сосновых шишек, который был запущен в 2016 году. В 2018 году продукция "Озорной шишки" стала продаваться не только в Сибири, но и в Москве, и Санкт-Петербурге, отмечает РБК. Выручка за прошлый год, по данным издания, составила 1,5 млн рублей, чистая прибыль – 570 тысяч.
Десерт "Шишка в шоколаде" в 2017 году был признан лучшим туристическим сувениром России.
По словам друзей семьи, водительский опыт у Пчельникова был внушительным. Сообщалось, что в месте ДТП дорога имеет много изгибов, из-за которых нарушается видимость. По факту происшествия сотрудниками полиции УГИБДД по Алтайскому краю проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Комментарии
Все хотят автомобиль, но не понимают, что это громадный ежедневный риск потерять жизнь. Будешь ездить по правилам, тебя когда-нибудь ударят не по правилам.
при чём здесь вообще автомобиль!?
Для тех, кто спал в танке. Автомобиль унес жизни семьи из 4 человек.