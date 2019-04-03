Основатель "Озорной шишки" и его семья погибли в ДТП на Алтае

Основатель кондитерской компании "Озорная шишка", новосибирский предприниматель Денис Пчельников вместе со своей семьей – супругой и двумя малолетними дочерьми – разбился в ДТП, произошедшем во вторник, 2 апреля, в Алтайском крае. Как ранее сообщал портал Amic.ru, трагедия произошла около полдевятого вечера, на 162-м километре автодороги Р-256 в районе села Наумово Тальменского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Vitara не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В результате водитель автомобиля и двое пассажиров – женщина 1987 года рождения и девочка 2013 года рождения – скончались на месте. Вторая девочка 2015 года рождения умерла по дороге в больницу.

Пчельников и его супруга Татьяна Соловенчук были сооснователями стартапа "Озорная шишка" по производству сувениров и оригинальных кондитерских изделий из сосновых шишек, который был запущен в 2016 году. В 2018 году продукция "Озорной шишки" стала продаваться не только в Сибири, но и в Москве, и Санкт-Петербурге, отмечает РБК. Выручка за прошлый год, по данным издания, составила 1,5 млн рублей, чистая прибыль – 570 тысяч.

Десерт "Шишка в шоколаде" в 2017 году был признан лучшим туристическим сувениром России.

По словам друзей семьи, водительский опыт у Пчельникова был внушительным. Сообщалось, что в месте ДТП дорога имеет много изгибов, из-за которых нарушается видимость. По факту происшествия сотрудниками полиции УГИБДД по Алтайскому краю проводится проверка, выясняются все обстоятельства.