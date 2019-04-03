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Росстат заявил о рекордном росте высокопроизводительных рабочих мест

, ИА "Амител"
Отмечается, что это максимальный прирост за все время подсчета показателя с 2012 года
До 2012 года количество ВПРМ в России не считали / Фото: tv2.today

До 2012 года количество ВПРМ в России не считали / Фото: tv2.today

Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России в 2018 году выросло на 13,9% – 2,4 млн, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В соответствии с майскими указами, которые президент России Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, этот показатель уже составил 19,5 млн.

Отмечается, что это максимальный прирост за все время подсчета показателя с 2012 года.

До 2012 года количество ВПРМ в России не считали, однако именно такой показатель президент включил в майские указы 2012 года. Число эффективных рабочих мест в первый год расчета показателя (2011 год) составляло 14,5 млн, по данным Росстата. К 2017 году число ВПРМ составило лишь 17 млн, что оказалось даже ниже уровней 2013-2014 годов.

​Отдельным вопросом была методика подсчета. Она не учитывает ни передовые технологии на предприятии, ни квалификацию сотрудников, ни производительность труда – специалисты Росстата ориентировались только на среднюю зарплату на предприятии. Если она превышает определенное пороговое значение, установленное с учетом отрасли, размера организации и региона, все рабочие места на предприятии автоматически зачисляются в "высокопроизводительные".

Альтернативную методику предлагали Общероссийский народный фронт и Институт экономики роста, который курирует бизнес-омбудсмен Борис Титов. С помощью закрытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС) они оценили прибыль, которую генерирует для предприятия в среднем один его работник, и наряду с оплатой труда использовали этот показатель при определении понятия ВПРМ. По методологии Института роста, число ВПРМ в России изначально было меньше, чем считал Росстат.

В новом майском указе Путина, который был выпущен в 2018 году, целей по ВПРМ нет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.04.2019 16:19
- гость -

а они смешные

0  0
3.04.2019 16:20
- гость -

Ну вот, подготовка к отчету о повышении производительности труда уже началась! Еще неделя и у нас такой прирост рабочих мест и производительности начнется, что бумаги с чернилами не хватит!

0  0
3.04.2019 16:21
- гость -

В соответствии с майскими указами, которые президент России Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, этот показатель уже составил 19,5 млн.

0  0
3.04.2019 16:21
- гость -

ха-ха-ха

0  0
3.04.2019 16:24
гость

стоило поставить нового руководителя Росстата и всё в стране попёрло вверх, как кое-что на дрожжах в деревенском сортире

0  0
3.04.2019 16:32
Даша Сибирячь

Ну вот и кто тут Нас пугал???

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