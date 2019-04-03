Алтайская семья из села несколько дней прожила в особняке на Рублевке

Алтайская семья, ставшая участницей реалити-шоу "Обмен домами" на телеканале "Ю", прожила несколько дней во дворце на Рублевке, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Программа вышла в эфир. В шоу рассказывалось, что Оксана и Петр Пятковы вместе с сыновьями Артемом и Тимуром родились и выросли в селе Сибирячиха Солонешенского района. Здесь у них скромная избушка площадью 32 кв. метра, в которой есть сени, кладовая, две комнаты и русская печь. Во дворе – сарай, курятник, свинарник, огород и деревянный туалет. Из транспортных средств – только конь Петруша.

Домами Пятковы поменялись с молодоженами Ольгой и Кириллом Лейбман, которые, как сообщается, живут во дворце с прислугой. В особняке, стоимостью 11 миллионов евро, есть два парадных зала, библиотека, зимний сад с качелями, столовая, девять санузлов и собственный парк. У хозяйки есть три гардеробные, включая отдельную для обуви. В числе обслуживающего персонала – домработницы, прачки, садовники, водители и даже человек, который чистит рыбок и стрижет собачек.

По правилам программы, семьи оставляют друг другу бюджет на три дня проживания. Москвичи приготовили для алтайских гостей 50 000 рублей, а те оставили 500 рублей.

"Здесь даже розетки золотые – такая роскошь. Поразили масштабы особняка и двора, в котором бы поместилась вся наша деревня. Я даже не знал, что люди могут так жить. Это не дом, а музей какой-то", – оценил хоромы Петр. Оксана отправилась в гардеробные и примерила понравившиеся наряды.

У москвичей было не меньше потрясений. По прибытию в избу у Ольги случилась истерика со смехом и слезами, когда она увидела уличный туалет. Она так же сравнила дом с музеем, ведь здесь их ждал самовар, патефон, прялка, утюг на углях и прочий "антиквариат". "Здесь надо кино снимать, я не думал, что люди еще так живут, и где-то сохранились такие дома. Мы как будто в 30-40-е годы попали. Это удивительно, но нам нравится", – отметил Кирилл.

Ночью молодоженам не дали поспать тесная кровать, собачий лай и шумные односельчане. На следующий день Кирилла привлекли на строительство соседской бани, Ольгу же отругали за внешний вид, одели в сарафан и научили готовить местное блюдо. Другой трудностью была поездка на Петруше. Испытанием стала и местная баня.

В это время гостей из села кормили морепродуктами с рукколой. Попросили пельменей, картошки и хлеба, но всего этого в доме не оказалось. Потом устроили потоп, когда пытались разобраться с конструкцией унитаза. После им предложили принять ванну в молоке.

"Полученных впечатлений хватит на всю жизнь", – рассказали жители алтайского села.