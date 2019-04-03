Правительство России не продлило достигнутое в октябре 2018 года соглашение с нефтяниками о ценах на бензин и дизельное топливо, пишут "Ведомости" со ссылкой на трех нефтяников и двух чиновников. Срок действия документа истек 1 апреля.

Соглашение между правительством и нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо было заключено после сильных скачков цен на рынке.

Отмечается, что несмотря на обещания премьера Дмитрия Медведева и его заместителя Дмитрия Козака, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предоставили до конца марта нефтяным компаниями проекты соглашений.

Как пишет издание, теперь потребуется вмешательство Медведева.

При этом все собеседники издания подчеркнули, что цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. "Магия", – описал происходящее один из чиновников.

Совещание в правительстве под руководством Козака, посвященное источникам компенсаций для нефтяников, должно было состояться в понедельник, 1 апреля. Об этом он говорил журналистам накануне. Но сторонам пока не удалось договориться, сообщалось ранее.

"Один источник для финансирования демпфера – компенсаций нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках, который уже определен, – введение дополнительных акцизов на газойль. Но это только часть проблемы, другие источники – это предмет обсуждения в правительстве на следующей неделе", – заявил Козак в конце марта, напоминает РБК.

Примечательно, что накануне сообщалось о том, что правительство России продлило договоренность с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо. С соответствующим заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак.