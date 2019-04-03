Голикова заявила о возможности сокращения сроков госзакупок

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на встрече с фракцией "Единая Россия" заявила, что в настоящее время есть техническая возможность сократить сроки госзакупок, пишет "Парламентская газета".

Мероприятие прошло в Госдуме в преддверии "правчаса" с вице-премьером, назначенным на 3 апреля.

"Я знаю, что "Единая Россия" обсуждает вопрос относительно сокращения некоторых сроков, которые связаны с госзакупками. Мы это тоже совсем недавно обсуждали", – отметила зампред правительства России.

"Понимание этого вопроса есть, ответственным у нас является Министерство финансов. Они готовы сейчас отработать эту тему с тем, чтобы там, где это не наносит ущерба конкуренции, сократить сроки, имея в виду, что когда закон писался, такой возможности электронного взаимодействия у нас не было. И, соответственно, сейчас есть возможность сократить эти процедуры", – пояснила Голикова.