Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые

Новосибирские ученые Института вычислительных технологий разработали информационную систему, позволяющую оценить угрозы, связанные с распространением клещевых инфекций, сообщает пресс-служба ИВТ.

"Численность укусов клещом и случаев вызванных этим заболеваний теперь отображается во времени и пространстве на специальном общедоступном сайте", – говорится в сообщении.

В специальную матрицу включается все, связанное с клещевыми инфекциями: люди, заболевания, сами клещи, микроорганизмы, вирусы, гены, географические локации и не только.

Исходными для системы являются фактографические базы данных и базы научных статей, анализ которых производится с использованием специальных синтаксических и семантических правил.

"Вы можете выбрать на карте интересующий регион. Пусть это будет Республика Алтай, окрестности перевала Чике-Таман. Вы увидите, когда там собирали клещей, их численность, генетику, распределение по полу и обнаруженным возбудителям инфекций", – отмечает один из разработчиков системы, научный сотрудник ИВТ Юрий Молородов.

Отмечается, что интеллектуальная система рассчитывает риски и строит прогнозы, исходя из статистики 2013-2017 годов.

"Вы можете увидеть, что к 2022 году в Новосибирской области количество укушенных должно вырасти на 10 тысяч человек", – добавил Молородов.