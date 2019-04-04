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Соблазнительная и очень вкусная: утолит голод пицца в Manhattan-pizza

, ИА "Амител"
В Manhattan-pizza действует выгодное предложение до 30 апреля

Пицца любима повсюду и всеми. Согласно статистике, в Италии ежегодно выпекают два с половиной миллиарда этих открытых пирогов. А в мире в течение суток заказывается около пятисот миллионов ароматных пицц. Любви к ним "все возрасты покорны". Для детей пицца – это просто праздник. Соответственно, умение правильно готовить это яство всегда будет оценено по достоинству.

В Manhattan-pizza знают толк в пицце. Вкуснейшей пиццей она кормит барнаульцев с 2004 года, и в их кафе побывали уже сотни тысяч горожан. К тому же доставка пиццы – удобный и хорошо отлаженный сервис в Барнауле.

 

Для одних пицца – это просто еда, а для других – элемент современной культуры. Сегодня это, действительно, неотъемлемая часть динамичной и напряженной жизни людей в крупных городах – возможность поесть быстро, качественно и вкусно. А еще и сытно – одно время диетологи всего мира били тревогу по этому поводу. Но их итальянские коллеги провели исследование и "обелили" народную любимицу – полезная она, просто готовить надо правильно и помнить об умеренности.

Разнообразие рецептов пиццы поражает воображение. Ее едят каждый день и готовят на праздники, берут с собой на пикник и угощают коллег на работе во время перекуса. Поистине универсальное блюдо, которое уже давно завоевало всеобщую симпатию и приобрело статус интернационального.

Заказ пиццы с доставкой станет еще приятнее благодаря очень выгодному предложению: в Manhattan-pizza сейчас дарят итальянскую пиццу "Салями" всем, кто оформляет заказ на доставку от 800 рублей по промокоду 7628. Акция действует до 30.04.2019 г.

Посмотреть полное меню и узнать обо всех текущих акциях на доставке можно на сайте. К оплате курьеры принимают наличные и банковские карты.

В Manhattan-pizza всегда вкусно и качественно!

Служба доставки Manhattan-pizza
Сайт 
Телефон для заказа:  8-800-700-21-66, 22-66-22, 22-66-99

ИП Златкина Э.В., ОГРНИП 318222500040338, г. Барнаул, ул. Анатолия, 20, корп. Н4, оф. 3. Телефон для заказа:  8-800-700-21-66, 22-66-22, 22-66-99

 

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Комментарии

4.04.2019 09:41
- гость -

Был там. Вкусно готовят. И красиво смотреть. Прям в печке настоящей.

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