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Алтайский край к 2024 году намерен на 5% увеличить производительность труда, которая сегодня серьезно отстает от общероссийских показателей. Об этом СМИ рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев.

По его словам, основная цель национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5% в базовых несырьевых отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение.

Как отметил Павел Дитятев, в Алтайском крае насчитывается более 120 предприятий, отвечающих условиям нацпроекта.

"На сегодняшний день у нас уже есть 20 предприятий, которые хотят быть в числе первых участников проекта. ООО "Межрегионэнергосервис" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" уже приступили к внедрению технологий бережливого производства. До 2024 года 98 предприятий с выручкой от 400 млн рублей примут участие в проекте", – отметил Павел Дитятев.

Попав в программу, предприятия получат возможность воспользоваться льготными кредитами федерального Фонда развития промышленности под 1% годовых, претендовать на гранты по НИОКР от фонда "Сколково", которые планируют утвердить, получить различные консультации в федеральных и региональных ведомствах по продвижению своей продукции на экспорт, повышению уровня менеджмента.