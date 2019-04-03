Среда, 3 Апрель, 14:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,32
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Алтайский край намерен к 2024 году увеличить производительность труда на 5%

, ИА "Амител"
Об этом заявил министр экономического развития Павел Дитятев

Фото: Amic.ru

Алтайский край к 2024 году намерен на 5% увеличить производительность труда, которая сегодня серьезно отстает от общероссийских показателей. Об этом СМИ рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев.

По его словам, основная цель национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5% в базовых несырьевых отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение.

Как отметил Павел Дитятев, в Алтайском крае насчитывается более 120 предприятий, отвечающих условиям нацпроекта.

"На сегодняшний день у нас уже есть 20 предприятий, которые хотят быть в числе первых участников проекта. ООО "Межрегионэнергосервис" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" уже приступили к внедрению технологий бережливого производства. До 2024 года 98 предприятий с выручкой от 400 млн рублей примут участие в проекте", – отметил Павел Дитятев.

Попав в программу, предприятия получат возможность воспользоваться льготными кредитами федерального Фонда развития промышленности под 1% годовых, претендовать на гранты по НИОКР от фонда "Сколково", которые планируют утвердить, получить различные консультации в федеральных и региональных ведомствах по продвижению своей продукции на экспорт, повышению уровня менеджмента.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

3.04.2019 13:23
Filin

Вопрос: зачем? Что дает предприятию повышение производительности труда, если его продукция не продается на рынке?

0  0
3.04.2019 13:28
- гость -

откуда? Если отток населения с Алтайского края колоссальный!

0  0
3.04.2019 13:35
- гость -

Скорость - БЕШАННАЯ!!!

0  0
3.04.2019 14:46
- гость -

И почему так долго? Приказ Путина по поводу увеличения продолжительности жизни до 78 лет выполнили за три месяца, а тут... Непорядок! Три дня и отчет на стол, что выполнили и перевыполнили!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
14:39
Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку в Новосибирской области 0
14:21
Российской семье для "сведения концов с концами" требуется 58,5 тысячи рублей 3
14:02
Голикова заявила о возможности сокращения сроков госзакупок 0
13:57
Зимние ограничения на парковку автомобилей отменили в Барнауле 0
13:34
Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые 0
13:28
Первый рубеж пройден: БСК рассказали, как борются с паводком 0
13:22
Название для первого национального парка в Алтайском крае выберут жители 3
13:14
Стихия побеждена: паводковую обстановку стабилизировали в селе Теньга на Алтае 0
13:03
Матвиенко: врачу нужно месяц работать, чтобы поставить печать у нотариуса 14
12:51
Алтайский край намерен к 2024 году увеличить производительность труда на 5% 4
12:50
Предложения сенатора Карлина включены в проект госпрограммы развития сел 3
12:34
Наряд Собчак высмеяли в Instagram: "В соседнем селе дискотека?" 6
12:23
Лжезаводчика мопсов разыскивает барнаульская полиция 2
12:12
Бюджет нацпроектов в социальной сфере на 2019 год использован почти на 22% 0
12:05
Причину смерти пропавшего в январе барнаульского студента определит экспертиза 0
11:49
Дорогу на Алтае отремонтируют после проверки прокуратуры и жалоб жителей 0
11:32
Дополнительно выделят 36 млрд рублей на цифровизацию городов России 0
11:24
5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан 27
11:13
Жириновский предложил премировать россиянок за беременность при помощи ЭКО 11
11:01
Лестница подземного перехода на площади Октября в Барнауле начала разрушаться 14
10:47
Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае 18
10:32
60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения 15
10:24
Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена 13
10:15
На Павловском ДОКе выпущена первая плита МДФ 18
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 12
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 2
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 1
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 16
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 1
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 18
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 5
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 10
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 2
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 18
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 5
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 9
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 11
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 5
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 9
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0
23:54
Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.