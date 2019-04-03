Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила проанализировать с участием экспертов тарифы на услуги нотариусов, которые зачастую становятся для россиян косвенным налогом, сообщает РИА "Новости".
"Комитету по бюджету предлагаю вместе с Минюстом обсудить эту тему, проанализировать всю систему нотариата, включая кадровый вопрос, систему образования тарифов и провести потом слушания или круглый стол", – заявила Матвиенко в ходе заседания Межрегионального банковского совета.
Она подчеркнула, что, в частности, стоимость услуг нотариуса при оформлении материального заверения по ипотеке может достигать 28 тысяч рублей.
То есть, как отметила Матвиенко, чтобы поставить печать, врачу нужно месяц работать.
Она также обратила внимание на то, что тарифы на услуги нотариусов никем не регулируются и часто становятся для граждан косвенным налогом.
Комментарии
Браво!
Нотариусы давно зажрались
да вот мне интересно, за что 28 тыщь - там работы на много дней или может офигенные знания нужно иметь и умения???
ага, или в случае чего нотариус возместит полностью стоимость имущества
неужели, в коем веке что то действительно нужное для народа!
тарифы на услуги нотариусов
да это интересно
в случае чего нотариус возместит полностью стоимость имущества...
Угу, только в случае НОТАРИАЛЬНОЙ ошибки. Размечтались
ДАВНО ПОРА !!!
Неееет. тут что-то другое!!! Вы все наивные. вам в нос тычут-тычут всем чем попало, а вы каждую новую тычку за благо считаете! всё за что брались, всё каверкали так что мама не горюй... соответственно и здесь сейчас чего то хотят наваять. или через госуслуги, или ещё через какиенить центры. посмотрим куда они начнут клонить после первых выкриков. время нужно выждать что бы понять что за новую многоходовку несут нам как благо
Разорили уже всех, и все думают как и с кого взять. Про нотариусов вспомнили, у них еще деньги остались...
Там штат (рабочие места), зарплаты, архив, контора, взносы, налоги и т.д. Много бесплатной работы и льгот. Ну и знания тоже нужны.
За последние годы много было внесено таких поправок в законы, которые дали нотариусам еще больше доходов. Заверения по ипотекам, доли и т.п.
Когда в Совете Федерации принимают очередные поправка, дающие нотариусам денежную прибавку, сенаторы этого разве не замечают?
Ну и знания тоже нужны.
А тому же врачу - не надо?
Некорректное сравнения врача и нотариуса
Может пенсионный возраст хотят ещё приподнять? На 28 т.р. можно пожить долго...