Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила проанализировать с участием экспертов тарифы на услуги нотариусов, которые зачастую становятся для россиян косвенным налогом, сообщает РИА "Новости".

"Комитету по бюджету предлагаю вместе с Минюстом обсудить эту тему, проанализировать всю систему нотариата, включая кадровый вопрос, систему образования тарифов и провести потом слушания или круглый стол", – заявила Матвиенко в ходе заседания Межрегионального банковского совета.

Она подчеркнула, что, в частности, стоимость услуг нотариуса при оформлении материального заверения по ипотеке может достигать 28 тысяч рублей.

То есть, как отметила Матвиенко, чтобы поставить печать, врачу нужно месяц работать.

Она также обратила внимание на то, что тарифы на услуги нотариусов никем не регулируются и часто становятся для граждан косвенным налогом.