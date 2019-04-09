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Полная перезагрузка: где на Алтае совместить первоклассный отдых с оздоровлением

, ИА "Амител"
Санаторий "Россия" предлагает своим гостям услуги европейского уровня – отдых, лечение, SPA и активный туризм

В современном ритме жизни, когда время, выделенное для себя, стало для многих непозволительной роскошью, так важно найти достойное место, где можно было бы одновременно и как следует отдохнуть, и поправить свое здоровье. В этом плане, пожалуй, нет ничего лучше отдыха на Алтае, а именно – в Белокурихе, где уникальные природные факторы оздоровления сочетаются с последними достижениями медицины. К слову, для тех, кто уже не в первый раз приезжает в Белокуриху за ярким и полезным отдыхом, вопрос выбора места просто не стоит: санаторно-курортный комплекс "Россия" давно уже стал синонимом качественного лечения и разнообразного досуга. Здесь есть все, чтобы расслабиться и восстановить силы – от комфортного размещения до популярных SPA-программ.

РАЗМЕЩЕНИЕ: ОТДЫХ ТЕЛОМ И ДУШОЙ

За впечатляющие масштабы санаторий "Россия" часто называют "страной здоровья": его номерной фонд позволяет вместить до 760 человек, а внимательный персонал – обеспечить европейский уровень сервиса. Гостиничный фонд представлен номерами различных категорий – от "стандарта" до уникального для курорта двухуровневого "дуплекса" с камином. Помимо размещения в основных корпусах санатория, комплекс "Россия" предлагает гостям расположиться в четырехзвездочном экоотеле "Эхо" и бизнес-отеле.

Приехать сюда – значит оказаться на территории комфорта: уютные номера с индивидуальной системой кондиционирования, неповторимые горные пейзажи, ортопедические матрасы и подушки с эффектом памяти – все это позволит расслабиться и вернуть душевное равновесие. Номера оборудованы всем необходимым для полноценного отдыха, а персонал с заботой относится к каждому гостю.

ПИТАНИЕ: НАХОДКА ДЛЯ ГУРМАНА

Вопросу сбалансированного и полезного питания в санатории "Россия" уделено особое внимание: при приготовлении блюд здесь используются преимущественно фермерские, экологически чистые алтайские продукты. Никаких полуфабрикатов и искусственных добавок: круглый год в меню только свежие овощи и фрукты, качественное мясо, натуральная молочная продукция, полезные блюда из круп, муки, льняного масла и меда. К каждой трапезе предлагается на выбор девять сортов ароматного свежеиспеченного хлеба.

Гости санатория "Россия" могут выбирать из трех вариантов питания – шведская линия, заказное меню либо зал ресторанного обслуживания. Сытно пообедать, устроить романтическое свидание, провести деловую встречу – в "России" найдется место для любого случая. Рестораны, расположенные на территории санатория, предложат разнообразные блюда, гарантирующие незабываемые гастрономические впечатления.

ЛЕЧЕНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Санаторий "Россия" – многопрофильная здравница высшей категории, обладающая 
мощной медицинской базой, которая включает в себя лечебно-диагностическое и профильные медицинские отделения, бальнеогрязелечебницу, спортивно-оздоровительный комплекс, wellness-центр.

Санаторно-курортное лечение организовано здесь в строгом соответствии со стандартами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ, а в штате трудятся только высококвалифицированные специалисты, среди которых кандидаты медицинских наук и заслуженные работники здравоохранения.

В арсенале санатория – более 350 оздоровительных методик, которые подбираются для пациентов индивидуально. Лечебная и диагностическая база ежегодно пополняется самым современным оборудованием, позволяющим добиваться высоких результатов в лечении различных заболеваний у взрослых и детей.

ОТДЫХ: ИНТЕРЕСНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Выбирая санаторий "Россия", можно не сомневаться в том, что каждый здесь сможет найти себе развлечение по душе: бассейн с термальным комплексом, караоке-бар, ночной клуб, рестораны, собственная горнолыжная трасса и многое другое. Любителей активности ждут туры на снегоходах и квадроциклах, прогулки на лошадях, катание на коньках, горных и беговых лыжах, велосипедах и роликах, а ценители размеренного отдыха могут посетить кинотеатр, поиграть в бильярд или боулинг, расслабиться в SPA-комплексе.

Кстати, Wellness-центр TerraSPA является особой гордостью санатория. Предлагаемые здесь программы, основанные на древних знаниях и ритуалах в сочетании с новейшими достижениями в области физиотерапии и косметологии, помогут забыть о проблемах, восстановить силы, обрести внутреннюю гармонию. TerraSPA – это целый комплекс, в котором есть все, что необходимо поклонникам здорового образа жизни: кабинеты аппаратной косметологии для тела и лица, "золотой хамам", ванна красоты, аквазона, spa-бар, европейские тренажеры для коррекции фигуры, солярий.

Маленьких гостей санатория "Россия" также ждет продуманная развлекательная программа: для них работают детская игровая комната с воспитателем, игровой городок на свежем воздухе, анимационные программы. К услугам гостей также предлагаются экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю, прокат спортивного снаряжения. 

Санаторий "Россия" – для тех, кто хочет совместить первоклассный отдых с качественным лечением!

Санаторий "Россия"
Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Славского, 34
Телефон: 8-800-250-3770
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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