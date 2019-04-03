Проголосовать за наименование парка можно на сайте регионального Минприроды / Фото: altairegion22.ru

Жители Алтайского края могут сами выбрать название для первого национального парка, который будет создан в регионе к концу 2019 года.

Напомним, что парк создается в низкогорье Салаирского кряжа – на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов.

В данный момент особо охраняемая природная территория федерального значения в официальных документах проходит под рабочим названием "Тогул". При этом инициативная группа из Ельцовского района предлагает назвать национальный парк "Салаир".

Еще один вариант для голосования – "Салаирский кряж". Кроме того, желающие могут предложить свой вариант названия национального парка. Его необходимо направить на электронный адрес: altoopt@mail.ru.

Блок голосования за название национального парка расположен внизу главной страницы сайта Минприроды Алтайского края под рубрикой "Ваше мнение". Выбрать можно только один из вариантов, участвующих в опросе.