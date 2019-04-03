Ограничения на парковку автомобилей, которые вводились в Барнауле на время зимы, отменены, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии напоминают, что запреты на остановку и стоянку машин на 15 участках были связаны со снегоуборочными работами.

"С 1 апреля сняты ограничения остановки и стоянки транспортных средств в ночное время по ул. Юрина, Мерзликина, Шевченко, Островского, Димитрова, Путиловской, Тимуровской,Молодежной, Малахова, Георгия Исакова, 40 лет Октября, Песчаной, Папанинцев, по малым проезжим частям ул. Малахова и Павловского тракта", – уточняют городские власти.

При этом с началом следующего периода снегоуборочных работ запрещающие дорожные знаки на этих улицах будут восстановлены.