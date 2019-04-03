14-летняя девочка погибла в результате наезда грузового поезда в Новосибирской области.

Как сообщили в Западно-Сибирском управлении следственного управления на транспорте СКР, трагедия случилась днем 2 апреля на 27-м километре перегона станция Жеребцово – станция Сокур Западно-Сибирской железной дороги.

"В результате инцидента несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – резюмируют в правоохранительном ведомстве.