Фото: Amic.ru
Собственник автомойки в центре туркластера Барнаула Евгений Чертов пояснил Amic.ru, почему сооружение не успевают снести в срок по решению суда к 4 апреля.
По его словам, на это есть несколько весомых причин, которые бизнесмен называть не стал. Он лишь добавил, что в ближайшее время территория мойки будет огорожена и начнутся демонтажные работы. Когда они будут закончены – пока неизвестно. Евгений Чертов опроверг слухи и опасения барнаульцев, что автомойку решили не сносить.
Ранее сообщалось, что Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. Администрация Барнаула требовала неоднократно снести это строение, поскольку оно не вписывается в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября 2018 года краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.
Комментарии
Чем не понравилась автомойка некоторым гражданам? Ларьки бы лучше смотрелись на этом месте?
Не нравится многим барнаульцам и барнаульским чиновникам чистота. Грязь как-то привычнее. Тогда, чтоб кластер не нарушать и трамвайные пути убрать надо, при Демидове их не было.
Передвигаться в этом районе только пешком и лошадьми.