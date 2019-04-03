Фото: Amic.ru

Собственник автомойки в центре туркластера Барнаула Евгений Чертов пояснил Amic.ru, почему сооружение не успевают снести в срок по решению суда к 4 апреля.

По его словам, на это есть несколько весомых причин, которые бизнесмен называть не стал. Он лишь добавил, что в ближайшее время территория мойки будет огорожена и начнутся демонтажные работы. Когда они будут закончены – пока неизвестно. Евгений Чертов опроверг слухи и опасения барнаульцев, что автомойку решили не сносить.

Ранее сообщалось, что Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. Администрация Барнаула требовала неоднократно снести это строение, поскольку оно не вписывается в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября 2018 года краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.