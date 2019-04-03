Фото: Amic.ru
Собственник автомойки в центре туркластера Барнаула Евгений Чертов пояснил Amic.ru, почему сооружение не успевают снести в срок по решению суда к 4 апреля.
По его словам, на это есть несколько весомых причин, которые бизнесмен называть не стал. Он лишь добавил, что в ближайшее время территория мойки будет огорожена и начнутся демонтажные работы. Когда они будут закончены – пока неизвестно. Евгений Чертов опроверг слухи и опасения барнаульцев, что автомойку решили не сносить.
Ранее сообщалось, что Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. Администрация Барнаула требовала неоднократно снести это строение, поскольку оно не вписывается в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября 2018 года краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.
Комментарии
Чем не понравилась автомойка некоторым гражданам? Ларьки бы лучше смотрелись на этом месте?
Не нравится многим барнаульцам и барнаульским чиновникам чистота. Грязь как-то привычнее. Тогда, чтоб кластер не нарушать и трамвайные пути убрать надо, при Демидове их не было.
Передвигаться в этом районе только пешком и лошадьми.
Мощно объяснил, все по полочкам разложил
ее уж сносили-сносили, сносили-сносили, мимо едешь - каждый день сносят, но никак не успевают
Демонтажные работы на Демидовской площади так и не начались.
Это свидельствует об "импотенции" администрации г.Барнаула. Господа, это вам не беззащитные деревья выпиливать на территории города
В центре ни одной мойки самообслуживания нет, в субботу поехал в ленту помыть, пока назад доехал машина как будто не мыл.
В центре ни одной мойки самообслуживания нет, в субботу поехал в ленту помыть, пока назад доехал машина как будто не мыл.
В Центре историческую культуру бдят. Бдильщики, правда ещё те культурщики.
А когда разберут свечку около Пассажа.... она же в тысячцу раз лучше вписывается в туркластер города чем разборная мойка??? Или хорошо занесли в определенные двери???
Уважаемый АМИК, а вы сможете выяснить как эта многоэтажка вписывается в Туркластер? И кто дал разрешение на строительство?
Адрес: Чехова,20
Едешь по Ленинскому она как бельмо в глазу...
и автомойку снесут, и усадьбу купца П.М. Михайлова снесут, ведь всё "не вписывается в ансамбль туристического кластера"?