Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Алтайский государственный аграрный университет договорились о сотрудничестве в реализации образовательных проектов и программ, направленных на развитие точного земледелия.

С таким предложением к коллегам из АГАУ обратился ректор АлтГТУ Андрей Марков во время экскурсии по учебно-консультационному центру Алтайского кластера аграрного машиностроения имени Александра Ежевского и Центру точного земледелия аграрного университета.

"Алтайский край – агарный центр, центр машиностроения. И некоторые направления подготовки являются смежными для нас, например, направления в области сельскохозяйственного машиностроения, проектирования и эксплуатации наземных транспортно-технологических систем. АлтГТУ специализируется на подготовке конструкторов и инженеров, а аграрный вуз – больше на подготовке специалистов по эксплуатации сельхозмашин, – отметил Андрей Марков. – Перед нами стоит общая задача – развитие проектов по точному земледелию. Национальный проект "Цифровая экономика" предусматривает внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. И здесь мы смогли бы объединить наши усилия и знания. Например, АлтГТУ готов подключиться к переподготовке специалистов аграрного сектора, специализирующихся на IT-технологиях и научить работе на сверхсовременном точном оборудовании, а также принять участие в разработке научных проектов, направленных на развитие точного земледелия и агронауки".

Добавим, новые образовательные площадки в АГАУ были открыты в этом году. В учебно-консультационном центре представлено около 20 единиц техники и оборудования местного производства, предназначенных для почвообработки, посева, защиты и питания растений, сенозаготовки, послеуборочной обработки зерна.