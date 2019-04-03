Отключение электроэнергии в садоводствах в зимний период незаконно, сообщил на пресс-конференции руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов. По его словам, в 2018 году ведомство рассмотрело около десяти жалоб от барнаульцев, которые круглый год проживают в домах на территории садоводческих некоммерческих товариществ, но не могут использовать электроэнергию. Все жалобы были признаны обоснованными, а члены правления получили предписания об устранении нарушений.

"К нам стали поступать многочисленные жалобы от граждан – членов садоводческих некоммерческих товариществ. Достаточно много было обращений, связанных с тем, что в зимний период отключали электроэнергию на участках, хотя люди там проживают. Всплеск обращений мы связываем с дачной амнистией. Многие жители нашего города, которые имеют участки в садоводствах в черте города и пригороде, оформляют свидетельства права собственности на земельные участки и проживают там. А члены правления принимают решение об отключении, чтобы экономить деньги (например, на потери в сетях). В садоводствах, которые построены еще в советское время, узенькие улочки, трактор туда хлопотно загонять, чтобы почистить, да и обслуживать сети неудобно. Мы разбираемся в этих делах, и все обращения, которые были к нам направлены, мы удовлетворили. Выдавали предписания членам правления, чтобы подключили дачные дома к электричеству", – рассказал Степан Поспелов.

Он пояснил, что за любое нарушение антимонопольного законодательства предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч. "Мы, как правило, применяем нормы административного права. Штрафы по половине суммы – 50 тысяч рублей – накладывались во всех случаях", – сказал глава краевого УФАС, уточнив, что речь идет о садоводствах "Сибирский садовод", "Солнечный", "Ракета", "Ленинградское", "Вагоностроитель", "Пригородное", "Простор".

Степан Поспелов подчеркнул, что норма права распространяется на все садоводства:

"Это для всех садоводств характерно. Они обязаны не препятствовать перетоку. Тем более договоры о потреблении электрической энергии заключены с гарантирующими поставщиками, а не с правлением. То есть они нарушают в чистом виде закон "Об электроэнергетике", правила недискриминационного доступа к электрической энергии".

По словам Степана Поспелова, для обращения в УФАС по Алтайскому краю по поводу незаконного отключения электричества необходимы документы, подтверждающие право собственности на землю и дом.

"Не обязательно он (собственник, – прим. ред.) должен иметь зарегистрированный в Росреестре дом, хотя бы выписки из лицевого счета, что он платит членские взносы. Это будет достаточным доказательством того, чтобы мы начали разбирательство в отношении этого садоводства", – пояснил глава Алтайского краевого УФАС.