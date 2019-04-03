"АлтайБаскет" дома повторно уступил тульскому "Арсеналу". Поединок второй баскетбольной Суперлиги состоялся в Барнауле и завершился крупным поражением хозяев паркета со счетом 59:89.

Первая четверть игры завершилась не в пользу "АлтайБаскета" – 14:21. Во втором отрезке туляки увеличили отрыв в счете до +9. После большого перерыва сказался опыт игроков "Арсенала", которые постепенно довели счет до крупного, и уверенно победили – 89:59.

Самым результативным в "АлтайБаскете" стал Илья Ашмаров, который набрал 20 очков. В первой встрече барнаульцы также уступили с результатом 62:73.

"АлтайБаскет" по-прежнему на 11-м месте турнирной таблицы. 10 и 11 апреля барнаульские баскетболисты в гостях сыграют с другим аутсайдером турнира – ставропольским "Динамо".