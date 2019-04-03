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Стоп-кадр. Первые цветы в Барнауле весной 2019

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Первые цветы в Барнауле весной-2019
В парке "Солнечный ветер" в начале апреля расцвели крокусы. Пожалуй, это первые цветы, которые этой весной распустились в Барнауле

Фото: пресс-служба парка "Солнечный ветер"
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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