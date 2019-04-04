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Каким бы мог быть парк "Изумрудный" по новому проекту архитекторов

, ИА "Амител"
Арендатор парка показал Amic.ru проект парка, реализация которого теперь в подвешенном состоянии

Иллюстрации: слайды из проекта, предоставленные Amic.ru арендатором

В 2019 году арендатор парка "Изумрудный" – компания ООО "Лидер" – должен был начать реновацию объекта. На то уже был создан второй, обновленный проект от новосибирского архитектурного бюро Сергея Пергаева (Pergaev). Однако теперь судьба парка крайне неопределенная. Против арендатора Владимира Фишера заведено уголовное дело. Его обвиняют в несогласованной рубке деревьев. Пока идет суд, общественники предлагают сделать парк народным и своими силами высадить там новые деревья. Но парку требуется серьезное благоустройство и должный регулярный уход. А чтобы место было не просто участком с деревьями, а полноценным парком для отдыха и развлечений горожан, нужны серьезные инвестиции.

По словам директора ООО "Лидер" Владимира Фишера, только за разработку проекта арендатор парка заплатил 2 млн рублей, кроме этого необходимы были проекты предполагавшихся на территории парка объектов, курирование самого проекта, значительные вложения в его осуществление.

Портал Amic.ru получил в распоряжение последнюю версию проекта, который пока не был нигде опубликован. Рассказываем и показываем, каким бы мог стать "Изумрудный", если бы не дошло до уголовного дела.

Объекты

Парк, согласно проекту, должен был стать точкой народного притяжения в любое время года. В нем должно было быть нескольких зон: парковая роща, главная площадь, главная аллея, ландшафтный парк, детский парк, спортивный парк, парковка, ресторан и административная зона. Добавим, что проект парка не подразумевает никакого жилищного строительства, никакого сокращения существующей площади.

Центром "Изумрудного" должна была стать главная площадь – универсальная площадка для разноформатных событий с большой сценой. Здесь можно было бы проводить фестивали, праздники, концерты, open-air и другие мероприятия. К площади ведет любимая народом еловая аллея, которую планировали продлить, засадив молодыми хвойными деревьями.

Изюминку парка – пруд и остров на нем – архитекторы сохранили, добавив в центр павильон для отдыха.

В спортивном парке должны были расположиться скалодромы, площадки для баскетбола и стритбола, настольный теннис, воркаут, батуты, скейтпул, скейтпарк, памп-трек, веревочный парк, крытый спортивный павильон. Многих объектов в городе еще никогда не было.

В детском парке архитекторы предлагают сделать несколько зон для активного отдыха: качели, геопластику с детскими батутами, горки, песочницы, пружинки-балансиры, плотину, скалодром, "штольню", интерактивную реку. Все объекты не просто в современном дизайне и кардинально отличные от традиционных детских площадок, но и выполненные с региональной привязкой: деревянные колосья, "пшеничная" горка и горка "доменная печь".

Стильный двухъярусный парковый ресторан с летней террасой рассчитан на 250 мест.

Также на территории будут туалеты, душевые кабины, комната матери и ребенка. Ночью парк освещается разнообразной, яркой подсветкой.

Инфраструктура

Разработчики проекта предложили использовать и сложившуюся пешеходную связь между парком, Зеленым сквером, площадью Октября и площадью Ветеранов для проведения мероприятий с шествиями, спортивными мероприятиями, парадами оркестров и уличных театров.

"Парк мог бы стать удобной конечной точкой движения и местом проведения основных массовых мероприятий", – считают разработчики.

Вся территория, пока на бумаге, имеет расширенную дорожно-тропиночную сеть с разными покрытиями – от асфальтобетона (в том числе и цветного) и плитки до террасной доски и резинового спортивного покрытия. Это прогулочные дорожки, продуманные так, чтобы можно было часто менять направление, широкие для основного потока, и узкие для более неторопливой прогулки. Основной прогулочный маршрут пересекает все функциональные и "природные" зоны парка. Есть велодорожка и беговая дорожка. И, разумеется, прокат велосипедов, роликов, скейтов, коньков, лыж, плюшек для катания с горок.

Парковка большая, рассчитана на 145 мест. Ее разработчики проекта предлагают сделать озелененной: высадить рядами небольшие деревья между парковочными местами. Такие часто можно встретить в европейских городах.

Озеленение

Именно сохранение деревьев и кустов в парке и дальнейшее его озеленение стало главным поводом для народного волнения.

Но как раз озеленение – основной блок в проекте. Разработчики, как и многие местные эксперты, говорят о том, что действующие насаждения устарели.

"Отмечается деградация культурных насаждений и почвогрунтов на территории парка. В системе озеленения средний и нижний ярусы (кустарники, цветы, – прим. ред.) практически отсутствуют. Видовой ассортимент беден, нет регулярного ухода за насаждениями", – сказано в проекте.

Парку требуется полная инвентаризация растений и создание его дендрологического паспорта.

Разработчики предлагают для парка новое "зеленое лицо": значительно обновить насаждения, сформировав несколько растительных зон: элементы луговых степей, лиственных рощ, ленточных сосновых боров, тайги. Зонирование подразумевается еще и на разных ярусах. Высадить планировалось ели, яблони, липы, можжевельник, ивы, рябины, сирень, виноград, рододендроны, лианы и растения. Причем каждому из них свое место в парке в зависимости от зоны, солнечного света, близости к водоему.

Проблема еще и в том, что сегодня значительная часть насаждений – клен ясенелистный (американский). Он не прихотлив, хорошо растет и быстро занимает большие площади. Однако для Алтая это инвазивный вид, завезенный извне (его родина – Америка и Канада) и представляющий опасность для местного биологического разнообразия. Сорняк, иными словами. Он заполняет все ярусы озеленения, мешая другим видам, в том числе и аборигенам, развиваться. Об этом уже неоднократно говорили алтайские ученые и экологи. В "Изумрудном" этот клен без должного контроля стал почти хозяином. Казалось, что тут плохого? Но его пыльца токсична и является сильным аллергеном. При сильном ветре эти деревья хорошо ломаются. Корневая система разрушает асфальт, портит газоны. Кроме того, это дерево совсем не красиво, имеет неровный ствол, неприятно пахнущую листву. А еще оно весьма затратно в уходе.

Но именно за рубку этого клена к Фишеру появились претензии со стороны правоохранителей. Но об этом подробнее читайте в материале "Много белых пятен: арендатор барнаульского парка "Изумрудный" пояснил позицию".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.04.2019 07:03
Голосуем

Я За. Отличный проект. И погулять и отдохнуть семьей есть где.

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