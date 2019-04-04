В Индии есть Храм Крыс — Карни Мата. Там обитает несколько десятков тысяч крыс.
4 апреля отмечается необычный праздник — Всемирный день крысы. У многих людей эти животные вызывают отторжение. Другие же относятся к этим зверькам с настоящей симпатией и даже восхищением, а потому и придумали этот праздник, чтобы объединить всех любителей крыс. Кстати, эти животные действительно обладают уникальными способностями, которые делают их очень похожими на людей. Например, как и люди крысы дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны. Недавно учёные доказали, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животным. А ещё крысы способны сочувствовать. Впечатлились? А вот еще 22 удивительных факта о способностях крыс:
-
Крысы как вид появились задолго до человека.
-
Крысы — существа очень социальные, они никогда не живут в одиночку.
-
Крысы отлично плавают и умеют нырять.
-
При необходимости за день крыса может преодолеть расстояние до полусотни километров.
-
Крысы постоянно общаются друг с другом посредством ультразвука.
-
Сердце крысы бьётся с частотой в триста-пятьсот ударов в минуту.
-
По примерным оценкам, крыс на Земле вдвое больше, чем людей.
-
Зубы у крыс растут в течение всей жизни.
-
У крыс отлично развито обоняние, что позволяет им чуять даже минимальные концентрации яда в еде.
-
Крысы подвержены стрессу и психическим потрясениям до такой степени, что они могут стать для них смертельными.
-
Крысы могут бояться щекотки и умеют смеяться, когда их щекочут.
-
Крысы, как и люди, видят сны.
-
Необъяснимый факт — крысы чуют опасность и массово покидают опасные зоны.
-
У крыс очень хорошо развита память. Лабораторные крысы с завязанным глазами по памяти успешно преодолевают ранее пройденные лабиринты.
-
Крысы в состоянии прогрызать дыры в бетоне и железе.
-
Крысы умеют приспосабливаться к самым сложным условиям существования, их можно найти даже на заброшенных научно-исследовательских станциях в Антарктиде.
-
В некоторых странах крыс употребляют в пищу.
-
Крысы никогда не объедаются — у них отлично развито чувство насыщения.
-
За год самка крысы способна родить до сотни крысят.
-
Стая диких крыс вполне способна нападать на добычу, превосходящую их по размерам в десятки раз, например, на собак.
-
Крысы умеют прыгать на высоту до двух метров.
-
Крысы способны обходиться без воды дольше, чем верблюды.
Комментарии