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Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд по обвинению во взятке

, ИА "Амител"
Свою вину во время предварительного следствия мужчина признал
Вскоре бывшее должностное лицо окажется на скамье подсудимых / Фото: ivbg.ru

Вскоре бывшее должностное лицо окажется на скамье подсудимых / Фото: ivbg.ru

Бывший глава одного из сельских советов Солтонского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, в 2016 году органами госпожарнадзора глава сельсовета был привлечен к административной ответственности. В итоге на него была возложена обязанность по уплате административного штрафа.

"Не желая выплачивать штраф из личных средств, должностное лицо потребовал от главы крестьянского хозяйства передать ему 15 тысяч рублей за возможность беспрепятственно пользоваться земельными участками без фактического оформления на них договоров аренды и последующей неуплаты арендных платежей. Полученной от предпринимателя суммой обвиняемый в последующем оплатил административный штраф. Кроме того, в июле 2018 года он также получил взятку в размере 15 тысяч рублей от главы хозяйства, воспользовавшись денежными средствами по своему усмотрению", – уточняют в СКР.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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