Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом.

"Руки Вверх" – уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире. Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды. Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых.

Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это на большом концерте.

С 8 по 9 апреля в эфире Русское Радио Барнаул 105.4 FM слушатели смогут выиграть билеты на концерт любимой группы дозвонившись в прямой эфир программы "Стол заказов" и ответив верно на вопросы ведущего.

Телефон прямого эфира: 27-18-13