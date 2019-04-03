Президент России Владимир Путин сообщает в своем Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.

Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.

"Путин на своем Aurus заехал на новый завод Mercedes", — говорится в подписи к видео.

Как сообщается в СМИ, Путин приехал на открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. Сделал он это на лимузине российского проекта "Кортеж" Aurus, заехав прямо в цех.

На церемонии открытия Путин также оставил свой автограф на первом мерседесе, собранном в России.

Немецкий автоконцерн Daimler в июне 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes, передает ТАСС. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), подписанным в феврале того же года. CПИК гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта, действует положение о "неухудшении условий", что обеспечивает стабильность ведения бизнеса.

Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.

В 2019 году новый завод должен начать локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. В целом концерн инвестирует в производственную площадку около 16 млрд рублей (свыше €250 млн).