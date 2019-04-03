Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин в Зеленограде и совершил кражу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.

В пресс-службе добавили, что после окончания проверки сотрудник ведомства "будет уволен по отрицательным мотивам".

Как ранее сообщалось, 26-летнего военнослужащего задержали 2 апреля. В полицию обратились владельцы машин Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Volkswagen Passat, Opel Zafira, Audi Q5 и Lexus RX 200t. Они заявили о повреждении машин и краже личных вещей: документов, телефона Samsung, держателя и кабелей для мобильных телефонов.

Кроме того, как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, камеры видеонаблюдения также зафиксировали, что задержанный украл из местных магазинов три коробки с печеньем.

При задержании у росгвардейца изъяли коробки с печеньем.

По данным источника агентства "Москва", общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье "Кража".