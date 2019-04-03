Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России

В Российском центре содействия молодежному предпринимательству (ФГБУ "Роспредприниматель") назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России, сообщает RT.

Оказалось, что средний возраст начинающего бизнесмена в России составляет 27-28 лет.

Отмечается, что, по статистике всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России", проведенного в 2018 году, наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет.

Больше всего молодых бизнесменов в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.