Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания со скончавшимся народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет в московском Доме кино 7 апреля, передает ТАСС со ссылкой на подругу семьи актера Татьяну Рудневу.

"Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино", – сказала Руднева.

Ранее стало известно, что актер Алексей Булдаков, который исполнил главную роль в киноленте "Особенности национальной охоты", умер в возрасте 68 лет.

Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе. В Монголию он приехал отмечать свой день рождения – 26 марта.

Режиссер Юлий Гусман прокомментировал РИА "Новости" сообщение о смерти актера. "Алексей Булдаков не только талантливый актер, но и очень хороший, теплый человек. Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушел", – сказал Гусман, добавив, что Булдаков всегда казался ему воплощением здоровья и мужской силы.