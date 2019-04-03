Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова, которая ведет дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в среду, 3 апреля, Тарасова явилась в Пресненский суд на предварительное заседание по делу футболистов под охраной ОМОН.

В связи с каким именно делом и по какой причине прокурор получила госзащиту, не уточняется.

Адвокат Игорь Бушманов, занимающийся делами Мамаева, рассказал о настрое подзащитного перед началом судебного заседания, сообщает "Чемпионат".

"Настрой у нас боевой, как всегда мы с верой в правосудие и надеждой на справедливость. Павел держится, морально готов к любому решению, которое может вынести суд. Он уже адаптировался, но хочет поскорее выйти к семье. Никто не рассчитывал, что процесс так затянется", – подчеркнул Бушманов.