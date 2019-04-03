В социальных сетях опубликовано видео одного из последних выступлений Алексея Булдакова, на котором он исполняет песню, а после заключительного аккорда заплакал, сообщает Пятый канал.

"Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта – моя любимая", – обратился Булдаков к присутствующим.

Вероятно, выступление происходило на фестивале "Байкальская рыбалка" в Бурятии. За спиной у Булдакова виден огромный баннер с названием.

Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. Позже информацию подтвердили друзья актера.

Булдаков скончался в Монголии, где отмечал день рождения с друзьями. 26 марта ему исполнилось 68 лет. Актера нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе. Он вызвал такси, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но он не открывал. Дверь вскрыли.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела Булдакова в Россию.