Среда, 3 Апрель, 21:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,17
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Опубликовано одно из последних выступлений Булдакова, на котором актер заплакал

, ИА "Амител"
На видео Алексей Булдаков исполняет песню на фестивале в Бурятии
Алексей Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет / Фото: mir24.tv

Алексей Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет / Фото: mir24.tv

В социальных сетях опубликовано видео одного из последних выступлений Алексея Булдакова, на котором он исполняет песню, а после заключительного аккорда заплакал, сообщает "Пятый канал".

"Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта — моя любимая", — обратился Булдаков к присутствующим.

Вероятно, выступление происходило на фестивале "Байкальская рыбалка" в Бурятии. За спиной у Булдакова виден огромный баннер с названием.

Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. Позже информацию подтвердили друзья актера.

Булдаков скончался в Монголии, где отмечал день рождения с друзьями. 26 марта ему исполнилось 68 лет. Актера нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе. Он вызвал такси, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но он не открывал. Дверь вскрыли.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела Булдакова в Россию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
21:24
Алексей Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съемках 0
21:08
Как Алексей Булдаков приезжал на Алтай 0
21:01
Житель Новоалтайска обвиняется в публичном унижении сотрудника Росгвардии 0
20:34
Опубликовано одно из последних выступлений Булдакова, на котором актер заплакал 0
20:24
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту 0
20:12
Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым 0
19:48
Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России 0
19:34
Росгвардия уволит сотрудника, своровавшего вещи из машин и печенье из магазина 1
19:08
Коротко о главном: паводок, интервью с Максимом Костенко и воздух на продажу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 апреля
19:03
Что случилось и почему умер Алексей Булдаков 1
18:47
Умер актер Алексей Булдаков - генерал из "Особенностей национальной охоты" 8
18:36
Путин на своем лимузине заехал прямо в цех нового завода по сборке Mercedes 6
18:24
Как добиться успеха: шесть советов от Алексея Смертина 3
18:14
Основатель "Озорной шишки" и его семья погибли в ДТП на Алтае 3
17:51
Голикова: "Смертность в 2018 году выросла в 32 регионах России" 7
17:34
Участок дороги в районе ВРЗ перекрыли в Барнауле на три недели 0
17:23
Россиянам напомнили о двух продолжительных праздниках в мае 1
17:14
Состав совета по реализации семейной политики утвердил губернатор Томенко 1
17:03
Бомбардировщики США отработали условные ядерные удары по России 6
16:48
Паводок на подходе: уровень рек в Алтайском крае приближается к критическому 1
16:32
"Руки Вверх": как выиграть билет на концерт легендарной группы 0
16:27
Москвич за 5 тысяч продал диван, в котором его отец хранил 175 тысяч на похороны 0
16:15
Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд по обвинению во взятке 0
16:02
Росстат заявил о рекордном росте высокопроизводительных рабочих мест 9
15:49
Законно ли отключать электричество в садоводствах на зиму: разъяснения УФАС 8
15:33
Алтайская семья из села несколько дней прожила в особняке на Рублевке 16
15:22
Правила расходования регионального маткапитала могут изменить на Алтае 0
15:11
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему не успевает снести ее в срок 12
15:04
Стоп-кадр. Первые цветы в Барнауле весной 2019 1
15:02
Правительство не продлило соглашение о фиксировании цен на бензин и дизтопливо 3
14:56
"АлтайБаскет" дома разгромно проиграл тульскому "Арсеналу" 0
14:54
Алтайские вузы намерены реализовывать совместные образовательные проекты 0
14:39
Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку в Новосибирской области 0
14:21
Российской семье для "сведения концов с концами" требуется 58,5 тысячи рублей 17
14:02
Голикова заявила о возможности сокращения сроков госзакупок 0
13:57
Зимние ограничения на парковку автомобилей отменили в Барнауле 2
13:34
Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые 0
13:28
Первый рубеж пройден: БСК рассказали, как борются с паводком 0
13:22
Название для первого национального парка в Алтайском крае выберут жители 3
13:14
Стихия побеждена: паводковую обстановку стабилизировали в селе Теньга на Алтае 0
13:03
Матвиенко: врачу нужно месяц работать, чтобы поставить печать у нотариуса 17
12:51
Алтайский край намерен к 2024 году увеличить производительность труда на 5% 6
12:50
Предложения сенатора Карлина включены в проект госпрограммы развития сел 3
12:34
Наряд Собчак высмеяли в Instagram: "В соседнем селе дискотека?" 6
12:23
Лжезаводчика мопсов разыскивает барнаульская полиция 2
12:12
Бюджет нацпроектов в социальной сфере на 2019 год использован почти на 22% 0
12:05
Причину смерти пропавшего в январе барнаульского студента определит экспертиза 0
11:49
Дорогу на Алтае отремонтируют после проверки прокуратуры и жалоб жителей 0
11:32
Дополнительно выделят 36 млрд рублей на цифровизацию городов России 0
11:24
5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан 34
11:13
Жириновский предложил премировать россиянок за беременность при помощи ЭКО 12
11:01
Лестница подземного перехода на площади Октября в Барнауле начала разрушаться 18
10:47
Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае 20
10:32
60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения 16
10:24
Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена 16
10:15
На Павловском ДОКе выпущена первая плита МДФ 25
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 12
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 2
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 1
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 16
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 1
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 21
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 5
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 10
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 3
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 23
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 5
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 9
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 13
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 5
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 9
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.