Алексей Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съемках

Актер Алексей Панин, снимавшийся в нескольких картинах вместе со скончавшимся в среду, 3 апреля, Алексеей Булдаковым, рассказал НСН, каким ему запомнился актер.

"Мы никогда не общались близко, мы просто снимались с ним в 3-4 картинах. Я могу сказать только о нем, как об актере. Алексей Иванович был удобным партнером на съемочной площадке. Несмотря на свою бешеную популярность после "Особенностей национальной охоты", когда я был молодой актер, Алексей Иванович — на пике своей славы, он был абсолютно контактным, не звездным", — рассказал Панин.

Он отметил, что на съемочной площадке, когда в картине снимался Булдаков, царила особенная атмосфера — это было больше похоже на жизнь дружной семьи, чем на рабочий процесс.

"Я помню, что в двух картинах мы снимались с ним у Михаила Кокшенова. И это была такая классная компания! Панкратов-Черный, Наталья Крачковская, Наташа Хорохорина, Виктор Чернов, Алексей Булдаков — то есть, такие актеры, из того времени. И мне было очень интересно с ними рядом находиться, потому что все смеялись, ржали, друг друга подкалывали, это было не кино в привычном понимании, а такие междусобойчики, где мы просто дурачились и как одна семья проводили время. Когда мы снимали какие-то сцены в подвале дома у Кокшенова, его жена бегала к ним на этаж варила сосиски, и мы все вместе ели их в подвале! Это же в кино бывает нечасто, это бывает только, когда все очень близкие люди. Это хорошие были времена", — подчеркнул Панин.