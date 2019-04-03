В Конгресс США внесли законопроект, предполагающий возможность новых санкций против России, передает ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта, предполагающего возможность новых санкций против России, стали сенаторы Ван Холлен и Рубио. Документ предусматривает ограничения за вмешательство в американские выборы.

Как сообщает РИА "Новости", документ, в частности, предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Также предусмотрена и более мягкая мера – ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

Кроме того, документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор. Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Позиция России относительно претензии США о вмешательстве в выборный процесс была сформирована еще в октябре 2016 года. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения во влиянии на выборы президента США "мифические", а также назвал их "истерией".