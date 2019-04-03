Песков не знает, почему россиянам не хватает денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о том, что россиянам не хватает денег на обувь, сообщает РИА "Новости".
"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса Росстата, треть российских семей оказались без денег на обувь. В исследовании ведомства приняли участие 60 тыс. семей, оно проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.
Оказалось, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями".
- Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
- Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
- У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
- Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество – день рождения, Новый год и др.
- 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
- Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.
Комментарии
Сам то наверное при не хилой зарплате ещё и трусы с инвентарным номером носит. Где ему понять то,что население нищее.