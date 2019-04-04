Каждый родитель в глубине души мечтает, чтобы его ребенок стал звездой, и инвестиционно-строительная компания "Союз" подарила такую возможность двоим барнаульцам!

В ближайшем будущем креативная команда ИСК "Союз" планирует снять новый видеоролик, поэтому было принято решение провести конкурс на новое лицо строительной компании, которым мог стать любой ребенок в возрасте от 4 до 14 лет.

Чтобы отправить заявку на участие, родителям нужно было в своем профиле "Инстаграм" опубликовать фото ребенка, обязательно поставив хештег #союзконкурс . Заявок пришло так много, что было принято решение выбрать не одного победителя, а двух.

Победителями детского конкурса стали @yuriy_kravchenko_ и @menovshchikova_: впереди их малышей ждет необычный творческий проект, который будет иметь большой охват.

ИСК "Союз" еще раз благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Это не последний детский конкурс, который устраивает компания.

Мечты сбываются вместе с ИСК "Союз"!

ООО "СЗ ИСК "Союз"

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