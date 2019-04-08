В 2018 году сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" выявили 22 факта несанкционированного отбора газа жителями Алтайского края. Двадцать нарушителей закона понесли административное наказание, а 2 человека – уголовное, по статье 15 УК РФ ("Кража, совершенная из газопровода"). Суммарный ущерб от нелегальных подключений превысил 640 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

Уточняется, что более 60% выявленных нарушений связаны с самовольным возобновлением газоснабжения после отключения по причине задолженности. Остальные – с незаконными врезками в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа.

За хищение природного газа законом предусмотрены как административная (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), так и уголовная (до 6 лет лишения свободы) ответственности.

Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы. Только за первый квартал 2019 года подано шесть заявлений для привлечения нарушителей к установленной законом ответственности, – говорится в сообщении.

"Кроме административного либо уголовного наказания, нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования за три месяца его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированно подключенного оборудования определить невозможно, то нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива", – прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Напомним, что в прошлом году была введена уголовная ответственность за самовольное подключение к системе газопотребления лицами, ранее подвергавшимися административному наказанию за подобное деяние.

Теперь за повторное нелегальное подключение к газопроводам рецидивисту грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Также предусмотрены принудительные работы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до 1 года, обязательные работы на срок до 360 часов. Если несанкционированное подключение повлечет аварию или смерть человека, виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы до 8 лет.



Ранее сообщалось, что в прошлом году по причине задолженности были отключены от газоснабжения 778 абонентов, суммарно задолжавших за газ более 18,6 млн рублей.



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