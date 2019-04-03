Состав Координационного совета по реализации семейной политики в Алтайском крае утвердил губернатор Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководителем данной структуры стала вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова. В состав совета вошли представители органов власти, общественники и ученые.

"Деятельность Координационного совета направлена на реализацию Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. В том числе на укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей; повышение социальной значимости ответственного родительства в семье и обществе; укрепление позитивных тенденций демографического развития края; обеспечение согласованных действий органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений Алтайского края", – говорится в сообщении властей.